Спектакль "Ужин дураков"

Спектакль покажут 6 октября в театре "Буфф". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету герой Пьер Брошан каждую среду устраивает с друзьями забаву под названием "Ужин дураков". На ужин приводят простака с целью вдоволь над ним посмеяться.

Однажды вечер пошел по другому сценарию: это "однажды" переворачивает все вверх дном, и уже неясно, кто добрый, а кто злой, кто умный, а кто дурак.

Режиссер и заслуженный артист России Михаил Смирнов увидел в главной роли Дмитрия Аверина и точно не прогадал! В роли "самого злого из парижан" Пьера Брошана будет Мурад Султаниязов.

Фото: пресс-служба театра "Буфф"