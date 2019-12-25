Спектакль "Не зря"

Постановка с особенными артистами (16+).

Спектакль создан участниками проекта "Особый театр. Театральная лаборатория для слепых и слабовидящих". Поэтому в постановке нет акцентов и индивидуальных высказываний: 10 незрячих артистов, двое слепоглухих и 10, не имеющих ограничений по здоровью, создали одну целостную картину.

В основе спектакля лежат личные истории особых артистов, их воспоминания, размышления о жизни, а также впечатления о восприятии искуства человеком без зрения или слуха.

Спектакль идет полтора часа без антракта.

Цена билетов: от 500 рублей

Место: Александринский театр, пл. Островского, 6

Фото: Piter.TV