Спектакль "Наш городок"

Драму "Наш городок" представят 26 сентября в театре "Суббота". Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

Действия спектакля разворачиваются в городе Гроверс-Корнерс. В польском квартале появилась на свет двойня, а учительница мисс Фостер в ближайшее время выйдет замуж за парня из Конкорда.

Порядка 350 долларов предложили Миссис Гиббс за старинный комод, и, если она его продаст, то наконец увидит Париж. Эмили не нравится ее платье, но она накопила больше доллара. И это – не все, что случилось в городке.

Будет показана обычная жизнь, в которой люди завтракают, обедают и ужинают, работают и читают новости, говорят о пустяках. Постановка транслирует то, что именно в простых вещах, привычных действиях скрывается счастье.

Фото: teatr-subbota.ru