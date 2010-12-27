Спектакль "Наш Авлабар"

Спектакль театра "Мастерская" по мотивам пьесы "Ханума".

Поставновка "Наш Авлабар" является свежим взглядом на классическую пьесу А. Цагарелли "Ханума". Главными героями спектакля являются молодые влюблённые Котэ и Сона. на пути их любви стоит множество преград. Тогда молодые люди обращаются к известной свахе Хануме, проживающей на Авлабари...

Режиссёр постановки: Александр Кладько, главные роли исполнили Янина Бушина, Ирина Цыплухина, Алла Данишевская, Оксана Скачкова, Радик Галиуллин, Николай Куглянт и другие

Продолжительность: 180 минут

Адрес: ул. Народная, 1

Возрастное ограничение: 12+

Цена билета: от 1100 рублей

Фото: тумба.онлайн