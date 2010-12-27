Спектакль "Наш Авлабар" является переосмыслением пьесы А. Цагарелли "Ханума". Главными героями являются молодые влюблённые Котэ и Сона. Их любви приходится преодолевать различные преграды. Тогда молодые люди обращаются к известной свахе Хануме, проживающей на Авлабари...
Режиссёр постановки: Александр Кладько, главные роли исполнили Янина Бушина, Ирина Цыплухина, Алла Данишевская, Оксана Скачкова, Радик Галиуллин, Николай Куглянт и другие
Продолжительность: 180 минут
Адрес: ул. Народная, 1
Возрастное ограничение: 12+
Цена билета: от 700 рублей
Фото: Петербургский театральный журнал/ Наш Авлабар
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