В театре "Мастерская" вновь комедийная постановка о грузинских влюблённых

Спектакль "Наш Авлабар" является переосмыслением пьесы А. Цагарелли "Ханума". Главными героями являются молодые влюблённые Котэ и Сона. Их любви приходится преодолевать различные преграды. Тогда молодые люди обращаются к известной свахе Хануме, проживающей на Авлабари...

Режиссёр постановки: Александр Кладько, главные роли исполнили Янина Бушина, Ирина Цыплухина, Алла Данишевская, Оксана Скачкова, Радик Галиуллин, Николай Куглянт и другие

Продолжительность: 180 минут

Адрес: ул. Народная, 1

Возрастное ограничение: 12+

Цена билета: от 700 рублей

Фото: Петербургский театральный журнал/ Наш Авлабар