Спектакль "Нана" на Новой сцене Александринского театра

Режиссёр-экспериментатор Андрий Жолдак представляет спектакль по мотивам одноимённого романа Эмиля Золя.

Это вторая работа знаменитого украинского режиссёра в Александринском театре. Несмотря на то, что основой постановки стал роман Золя, ожидать истории жизни героини Нана не стоит. Для режиссёра Андрия Жолдака важна не повествовательная логика, а совсем иная. Сценографом выступил сын режиссёра Даниэль Жолдак, костюмы создал грузинский художник и дизайнер Симон Мачабели.



Место: Александринский театр (Новая сцена), наб. реки Фонтанки, д. 49А

Цена: 2500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Александринский театр