Спектакль "Мой бедный Марат"

Возрастное ограничение: 16+.

"Мой бедный Марат" – это история о непростых взаимоотношениях трех героев Марата, Лики и Леонидика. Они проживают на глазах зрителей свои лучшие годы – юность, молодость, зрелость. Совершают ошибки, дают волю характеру, не слышат друг друга, не умеют прощать. Любовный треугольник, возникший в юности, с годами лишь обостряется. Спектакль о том, что от прошлого, как и от самих себя, невозможно убежать.

Продолжительность: 3 часа 45 минут

Адрес: Приют Комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru