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Спектакль "Модильяни"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Модильяни"

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Спектакль "Модильяни" покажут 16 февраля в "Балтийском доме". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль "Модильяни" о любви художника Амедео Модильяни к юной Жанне Эбютерн и его вечной борьбе за истину и красоту в искусстве. 

Постановка сосредотачивается на последних годах жизни автора. Тогда он стоял на пороге славы и создавал неповторимые произведения.

Романтические отношения художника подвергаются испытаниям временем, болезнями и жизненными обстоятельствами, однако остаются яркими и вечными. 

Сам Модильяни заявил: "Искусство – это не просто профессия, которую можно освоить упорным трудом, а скорее состояние просветления, достигаемое только через духовное возвышение". 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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