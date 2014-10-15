Спектакль "Модильяни" о любви художника Амедео Модильяни к юной Жанне Эбютерн и его вечной борьбе за истину и красоту в искусстве.
Постановка сосредотачивается на последних годах жизни автора. Тогда он стоял на пороге славы и создавал неповторимые произведения.
Романтические отношения художника подвергаются испытаниям временем, болезнями и жизненными обстоятельствами, однако остаются яркими и вечными.
Сам Модильяни заявил: "Искусство – это не просто профессия, которую можно освоить упорным трудом, а скорее состояние просветления, достигаемое только через духовное возвышение".
Фото: pxhere
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