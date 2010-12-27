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Спектакль "Мертвые души"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Мертвые души"

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Возрастное ограничение: 16+.

Режиссер Роман Кочержевский работал над спектаклем "Мертвые души" почти два года. Он поставил перед собой задачу разрушить все школьные представления об этом произведении и его авторе.

Персонажи Кочержевского ведут диалоги с собой и собственными воспоминаниями. С помощью оригинального текста Николая Гоголя они пытаются ответить на вопросы современного бытия.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Основная сцена

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: мертвые души, николай гоголь, роман кочержевский, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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