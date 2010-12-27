Спектакль "Мертвые души"

Возрастное ограничение: 16+.

Режиссер Роман Кочержевский работал над спектаклем "Мертвые души" почти два года. Он поставил перед собой задачу разрушить все школьные представления об этом произведении и его авторе.

Персонажи Кочержевского ведут диалоги с собой и собственными воспоминаниями. С помощью оригинального текста Николая Гоголя они пытаются ответить на вопросы современного бытия.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Основная сцена

Фото: lensov-theatre.spb.ru