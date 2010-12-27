Спектакль "Мертвые души"

На крыше Nevesomos't состоится моноспектакль Леонида Таранова "Мертвые души".

25 сентября на панорамной крыше Nevesomos’t состоится моноспектакль Леонида Таранова по мотивам произведений Гоголя.

Артист представит на суд зрителей гротескных комедийных “монстров” великого русского писателя. Театральная композиция получила название “Мертвые души”, но Таранов исполнит образы не только хитрых, жадных и наглых помещиков, но и вороватых чиновников, бесчувственных дам и других персонажей.

Место проведения - 10 этаж отеля Введенский (Большой Проспект П.С. 37). Время начала представления: 19 часов вечера.