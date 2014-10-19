На Новой сцене Александринского театра 24 октября представят спектакль "Мейерхольд. Чужой театр" в постановке Валерия Фокина. Ее текст основан на стенограмме общего собрания коллектива ГосТИМа в декабре 1937 года. Именно эта статья стала началом уничтожения Театра имени Мейерхольда, а затем и самого Мастера.
Кажется, что диалоги прошлого века должны погрузить зрителей в документальный театр, однако в плотную ткань бытового театра вплетены сцены воспоминаний Мейерхольда. Так, конфликт поднимается до обобщений, затрагивая вечные вопросы.
Фото: alexandrinsky.ru
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