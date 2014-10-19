Драму "Мейерхольд. Чужой театр" покажут на Новой сцене Александринского театра 24 октября. Начало – в 19:30. Для зрителей старше 18 лет.

На Новой сцене Александринского театра 24 октября представят спектакль "Мейерхольд. Чужой театр" в постановке Валерия Фокина. Ее текст основан на стенограмме общего собрания коллектива ГосТИМа в декабре 1937 года. Именно эта статья стала началом уничтожения Театра имени Мейерхольда, а затем и самого Мастера.

Кажется, что диалоги прошлого века должны погрузить зрителей в документальный театр, однако в плотную ткань бытового театра вплетены сцены воспоминаний Мейерхольда. Так, конфликт поднимается до обобщений, затрагивая вечные вопросы.

Фото: alexandrinsky.ru