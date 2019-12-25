Театр им. В.Ф.Комиссаржевской покажет спектакль "Матрёнин двор". Постановка по рассказу А.И. Солженицына "Матренин двор". Посвящается 100-летию со дня рождения великого русского писателя.
Это притча о судьбе русского народа открыла целое направление отечественной литературы так называемая "деревенская проза".
В главной роли – заслуженная артистка России Нелли Попова.
Автор сценария и режиссер-постановщик – Леонид Алимов
Художник-постановщик – Анвар Гумаров
Художник по костюмам – ФагиляСельская
Художник по свету – Тарас Михалевский
Педагог по вокалу – Екатерина Григорьева
Музыкальное оформление Леонида Алимова
Спектакль идет без антракта.
Фото:Театр им. В.Ф.Комиссаржевской.
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