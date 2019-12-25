Театр им. В.Ф.Комиссаржевской.

Театр им. В.Ф.Комиссаржевской покажет спектакль "Матрёнин двор". Постановка по рассказу А.И. Солженицына "Матренин двор". Посвящается 100-летию со дня рождения великого русского писателя.

Это притча о судьбе русского народа открыла целое направление отечественной литературы так называемая "деревенская проза".

В главной роли – заслуженная артистка России Нелли Попова.

Автор сценария и режиссер-постановщик – Леонид Алимов

Художник-постановщик – Анвар Гумаров

Художник по костюмам – ФагиляСельская

Художник по свету – Тарас Михалевский

Педагог по вокалу – Екатерина Григорьева

Музыкальное оформление Леонида Алимова

Спектакль идет без антракта.

Фото:Театр им. В.Ф.Комиссаржевской.