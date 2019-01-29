Спектакль "Мать. Горькая пьеса"

Спектакль представят 30 октября в Александринском театре. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль поставлен по самостоятельной пьесе, написанной Константином Богомоловым при участии Анны Носовой.

Одноименное произведение Максима Горького дало импульс к созданию новой истории. Роман написан в 1906 году, в период первой русской революции. Прототипом молодого революционера Павла Власова явился слесарь Сормовского завода Петр Заломов, который организовал в 1902 году одну из первых первомайских демонстраций в России.

