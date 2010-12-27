Возрастное ограничение: 16+.

Юмор Чехова столь же остр, как и его сатира. Если вы хотите убедиться в этом лично, то посмотрите спектакль "Маленькие комедии" с Марией Ароновой, Сергей Шакуровым и Михаилом Полицеймако в главных ролях.

Постановка состоит из двух самостоятельных историй, которые полны курьезных ситуаций и неожиданных сюжетных поворотов.

Главная героиня первой истории под названием "Медведь" — помещица Попова. Эта молодая вдовушка хранит верность покойному мужу и ведет затворнический образ жизни. Но в глубине душе она очень ждет, что скоро к ней явится прекрасный принц и спасет от вечного траура. Однако принц задерживается, а вместо него в дом к Поповой вваливается хам и женоненавистник.

Вторая история "Предложение" рассказывает о помещике Ломове. Он влюблен в свою соседку, дочь помещика Чубукова. Отважившись на признание, Ломов спешит к своей великовозрастной невесте. Однако робость мешает отважится на важный шаг, и герои от нежного и миролюбивого разговора переходят на ругань и взаимные оскорбления.

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com