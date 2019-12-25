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Спектакль "Любовью не шутят"
Сегодня, 18:00
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Спектакль "Любовью не шутят"

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Спектакль представят 4 ноября в Молодежном театре на Фонтанке. Начнется постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 16+.

Петербуржцам представят одну из самых известных пьес классика французского романтизма Альфреда де Мюссе. Она повествует о неисповедимости путей любви и остается актуальной в наше время. Герои придумывают то, чего нет, следуют навязанным стереотипам, чужим мнениям и правилам, а не своим ощущениям, и этим ставят под удар самое хрупкое чувство – любовь. 

По сюжету Камилле рассказали массу печальных историй о семейной жизни, и теперь она сомневается, стоит ли выходить замуж за нареченного. Это разочаровывает жениха и рождает разногласия. 

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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