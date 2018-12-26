Спектакль "Любовник"

Возрастное ограничение: 16+.

В страшном сне не приснится, когда Любовник приходит к Мужу и рассказывает все об интимной связи с его Женой. Ситуация совсем неоднозначная. Есть ли из нее выход, расскажут актеры Андрей Федорцов, Ивар Калныньш, Анастасия Мельникова и другие.

Зрители увидят природу любви, сомнения, измены, необходимость выбора, непонимание, одиночество, смерть и озарение. В постановке замешены и смех, и горькие слезы. Эта взрывная смесь страсти и ненависти друг к другу создаст "театр абсурда", который и является отражением нашей жизни.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru