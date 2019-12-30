Спектакль "Любовь по понедельникам"

Возрастное ограничение: 16+.

Обаятельный и женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он все предусмотрел, его легенда отсутствия на работе и дома – безупречна. Однако в один из дней в квартиру к влюбленным попадают и подчиненный бизнесмена, и его обманутая жена. Неожиданные подмены, виртуозные обманы, и, конечно, настоящая любовь, вовлекают героев в искрометный водоворот смешных и трогательных событий.

В ролях: Андрей Чернышев, Вячеслав Разбегаев, Жанна Эппле, Мария Добржинская

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru