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Спектакль "Любовь по понедельникам"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Любовь по понедельникам"

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Возрастное ограничение: 16+.

Обаятельный и женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он все предусмотрел, его легенда отсутствия на работе и дома – безупречна. Однако в один из дней в квартиру к влюбленным попадают и подчиненный бизнесмена, и его обманутая жена. Неожиданные подмены, виртуозные обманы, и, конечно, настоящая любовь, вовлекают героев в искрометный водоворот смешных и трогательных событий.

В ролях: Андрей Чернышев, Вячеслав Разбегаев, Жанна Эппле, Мария Добржинская

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru

Теги: андрей чернышев, дк имени горького, комедия, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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