Спектакль "Любовь"

История о вспыхнувших старых чувствах и одиночестве вдвоем.

Герои пьесы когда-то были знакомы и симпатизировали друг другу, но жизнь развела Его и Ее по разным дорогам. Спустя несколько лет случайная встреча заставила их чувства вспыхнуть снова, и они поженились. Казалось бы, теперь они наконец будут счастливы...

Он и Она не почувствовали общности, ощущения семьи, тепла и близости. Каждый занят своими заботами и живет своей жизнью. Одиночество вдвоем оказалось страшнее личного одиночества. но все-таки и сквозь эти колючие дебри холодных чувств в их души стучится любовь.

Спектакль идет 1 ч. 20 мин.

Цена билетов: от 800 рублей

Место: Театр на Васильевском, камерная сцена, Малый пр. В.О, 49

Фото: Театр на Васильевском