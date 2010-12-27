Спектакль "Liebe. Schiller"

Возрастное ограничение: 18+.

"Разбойники" Ф. Шиллера – это пьеса, наполненная эмоциями, нечеловеческими амбициями, страстями и утонченной поэзией.

На сцене появятся пять актрис, которые расскажут свою историю любви, глубокую лирическую исповедь о жажде невозможного. Роли за актрисами в "LIEBE. Schiller" закреплены условно. У каждой есть основная тема: Франц - у Натальи Ушаковой, Карл - у Евгении Громовой, старик Моор - у Веры Панфиловой. Роскошную жрицу любви (она же смерть) сыграет Юлия Соломатина, а чудаковатого очкарика Шпигельберга - Полина Пушкарук. Однако каждая из актрис еще ненадолго окажется дерзкой, чувственной и преданно любящей Амалией.

Продолжительность: 1 час 45 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru