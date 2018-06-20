Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Лев, колдунья и платяной шкаф" поставлен по одноименной книге Клайва Стейплза Льюиса, выпущенной в 1950 году. История автобиографична. В 1940 году английских детей эвакуировали из крупных городов в деревни. По легенде автор книги принял у себя в доме и укрыл от тягот военного времени четверых детей. Чтобы как-то их развлечь, он написал книгу.

По сюжету четверо детей Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси гостят у друга семьи, профессора Дигори Керка. Как-то раз, играя в прятки, они находят в старом шкафу дверь, ведущую в волшебную страну Нарнию. Там ведется своя война между Львом и Белом Колдуньей. Детям необходимо найти способ остановить войну и научится не поддаваться страху, ненависти и насилию.

Когда: 21 апреля в 11:00 и 16:00.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru