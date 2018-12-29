Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Лев, колдунья и платяной шкаф" поставлен по одноименной книге Клайва Стейплза Льюиса. Это история автобиографична: в 1940 году автор принял у себя в доме четверых детей, которых эвакуировали вместе с остальными из Лондона во время войны. Чтобы найти общий язык с ребятами, мужчина начал писать сказку.

По сюжету Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси живут в эвакуации у друга семьи, профессора Дигори Керка. Как-то раз, играя в прятки, они находят в старом шкафу дверь, ведущую в загадочную страну Нарнию. Дети попадают в мир, где ведется своя война между Львом и Белом Колдуньей. Ребятам предстоит найти способ остановить войну, научится не поддаваться страху, ненависти и насилию, и быть всегда вместе – только в этом случае Добро сможет победить Зло.

Когда: 19 января в 12:00

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru