Спектакль "Лес"

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль поставлен по пьесе Александра Островского "Лес". Это история об актерах-комедиантах. В трактовке режиссера Михаила Левшина все персонажи играют свой спектакль.

Герои собираются в усадьбе помещицы Гурмыжской, которая обожает устраивать у себя в имении концерты и музыкальные вечера, где она – Примадонна. Все они живут, страдают и обретают счастье под слепящим светом софитов и вспышками фотоаппаратов. Привычный уклад меняет внезапный приезд нищего племянника, актера Несчастливцева. Его трагическое благородство заставит действие привычно-фарсового спектакля прийти к неожиданному финалу.

Продолжительность: 3 часа 50 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com