Спектакль "Лес"

Спектакль поставлен по пьесе Александра Островского "Лес". Это история об актерах-комедиантах. В трактовке режиссера Михаила Левшина все персонажи играют свой спектакль.
Герои собираются в усадьбе помещицы Гурмыжской, которая обожает устраивать у себя в имении концерты и музыкальные вечера, где она – Примадонна. Все они живут, страдают и обретают счастье под слепящим светом софитов и вспышками фотоаппаратов. Привычный уклад меняет внезапный приезд нищего племянника, актера Несчастливцева. Его трагическое благородство заставит действие привычно-фарсового спектакля прийти к неожиданному финалу.
Продолжительность: 3 часа 50 минут
Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44
Фото: komedianty.com
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