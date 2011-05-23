Спектакль "Ladies’ Night. Только для женщин" покажут 11 апреля во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Будет представлен спектакль версии 2002 года. По сюжету шестеро приятелей проводят время в баре. Металлургический завод закрыт, в маленьком городе нет работы. В местной газете появляется объявление с информацией о том, что приезжает группа мужского стриптиза, на выступления которого женщины покупают билеты с риском для бюджета семьи. Жена одного из друзей уже ходила с подругами смотреть на других парней за деньги. Что же делать?

В городке не нужны металлурги – нужны стриптизеры! Так спрос и породил предложение. В голову мужчин приходит идея сделать свое шоу и заработать, однако решиться на такой подвиг непросто.

Фото: ln.theatreatelier.ru