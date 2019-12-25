Спектакль "L'amour по-сербски"

Комедия сербского драматурга с танцами, шутками и полная любви.

Комедия сербского драматурга Б. Нушича "Доктор Философии" была создана несколько десятилетий назад, но по-прежнему актуальна. Некий богач решает отдать сына учиться в университет, но тот оказывается редким оболтусом и отправляет вместо себя учиться одного бедного, но умного парня. Решается эта ситуация неожиданным образом...

Это смешная комедия с яркими персонажами, знакомыми песнями, страстными танцами и, конечно, любовью и счастливым финалом.

Цена: от 300 рублей

Место: театр "Буфф", Заневский пр-т., 26

Фото: театр "Буфф"