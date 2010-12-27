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Спектакль Квартета И "Разговоры мужчин среднего возраста"
Сегодня, 20:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль Квартета И "Разговоры мужчин среднего возраста"

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Возрастное ограничение: 18+.

31 октября "Квартет И" возвращается в Петербург, чтобы порадовать зрителей одним из своих лучших спектаклей – "Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках".

Ростислав Хаит, Александр Демидов, Камиль Ларин и Леонид Барац в дружеской обстановке будут обсуждать то, что их интересует, а именно женщин, любовь, измены, дружбу, театр, кино и искусство. Точные наблюдения, неожиданные повороты, тонкий юмор, блестяще обыгранные жизненные ситуации, которые найдут отклик в сердцах каждого зрителя.

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: afisha.yandex.ru

Теги: дк имени горького, квартет и, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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