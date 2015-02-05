Спектакль "Крокодил души моей" покажут 25 апреля в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Антон Чехов называл в переписке свою невесту Ольгу Книппер-Чехову так: "дуся моя насекомая", "кашалотик мой милый", "лошадиная моя собака" и "крокодил души моей". В этих прозвищах есть и ирония, и радость творческой игры, и подлинное чувство.

Большая часть рассказов, которые включены в инсценировку, – произведения молодого автора, печатавшиеся под псевдонимами. Они объединены темой семейных отношений, любовной интриги, парадоксальности человеческих чувств.

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина