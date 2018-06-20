Возрастное ограничение: 0+.

Спектакль "Красавец-мужчина" поставлен по одноименной пьесе Александра Островского. Как ни странно, но история с таким ярким названием почти не имеет развития трагических событий. Здесь никто не бросается с обрыва, не стреляется и не гибнет. Жанр спектакля скорее направлен в сторону комедии, но без фанатизма и потери подробной психологической жизни героев. Смешные и пронзительные, коварные и отчаянные персонажи оживут на подмостках "Русской антрепризы".

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Русская антреприза имени Андрея Миронова, Большой проспект Петроградской стороны, 75

Фото: mironov-theatre.ru