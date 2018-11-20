Спектакль "Комната Шекспира"

Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль поставлен Юрием Бутусовым по знаменитой пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь". Здесь влюбленные сплетаются в живой клубок, который дышит ревностью, молодостью, страхом и любовью. Любовный переполох соединен автором с неведомой стихией Леса, где живут эльфы и прочие сказочные персонажи.

В спектакле "Комната Шекспира" сны предстают как вырвавшееся наружу бессознательное, темные тайные мечты и желания. Стирается грань между сном и явью, раздвигаются границы мира, огромного и непостижимого.

Когда: 5 февраля в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru