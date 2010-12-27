Возрастное ограничение: 16+.

Театрально-музыкальная постановка "Как это делалось в Одессе" основана на книге Исаака Бабеля "Одесские рассказы". Это спектакль о жизни, нравах и переживаниях одесских евреев в дореволюционное время. Главные персонажи — биндюжники, лавочники, бандиты и контрабандисты — напоминают одну большую семью. В постановке соединяется юмор и трагедия, любовь и ненависть, жизнь и смерть, мораль и совесть. Атмосфера дореволюционной Одессы передается через декорации, мастерство актеров, через игру света и тени и проекций старых фотографий. На сцене звучит живая музыка.

Когда: 22 октября в 20:00.

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: ВКонтакте / 22/10 - Спектакль "Как это делалось в Одессе"