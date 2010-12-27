Спектакль "Иудушка из Головлёва"

Возрастное ограничение: 16+.

Главный герой романа "Господа Головлёвы" Салтыкова-Щедрина — Порфирий Владимирович Головлёв, прозванный Иудушкой, олицетворяет собой предательство, лицемерие и пустословие. Однако режиссер ТЮЗа Георгий Васильев увидел в нем едва ли не самого загадочного героя мировой классики. Театр предлагает проникнуть во внутренний мир этого персонажа и взглянуть на него по-другому вопреки сложившимся канонам.

Когда: 10 февраля в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru