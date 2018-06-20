Спектакль "Испанская баллада"

Возрастное ограничение: 16+.

Действие спектакля происходит в Испании ХIII века, во времена Третьего крестового похода. В центре сюжета страстная и запретная любовь короля Кастилии Альфонсо и юной еврейки Ракель, которая перевернет ход исторических событий. На целых семь лет в стране воцарился мир. Король под влиянием любви становится художником, начинает писать картины и видеть мир иначе.

Продолжительность: 3 часа 10 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru