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Спектакль "Искусство жениться!"
Сегодня, 19:00
1502
Alena_Zinovieva

Спектакль "Искусство жениться!"

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Возрастное ограничение: 12+.

"Искусство жениться!" — это остроумная музыкальная комедия по мотивам пьесы Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Автор постановки, известный режиссер и настоящий мастер "легкого жанра" Владимир Глазков наполнил спектакль атмосферой Англии прошлого века, сохранив острый и афористичный язык классика английской драматургии. На сцене прозвучит джазовая музыка Владимира Баскина. Зрителям расскажут несерьезную историю о том, как важно быть серьезным.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru

Теги: владимир глазков, искусство жениться, комедия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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