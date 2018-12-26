Спектакль "Искусство жениться!"

Возрастное ограничение: 12+.

"Искусство жениться!" — это остроумная музыкальная комедия по мотивам пьесы Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Автор постановки, известный режиссер и настоящий мастер "легкого жанра" Владимир Глазков наполнил спектакль атмосферой Англии прошлого века, сохранив острый и афористичный язык классика английской драматургии. На сцене прозвучит джазовая музыка Владимира Баскина. Зрителям расскажут несерьезную историю о том, как важно быть серьезным.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru