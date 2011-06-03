  1. Главная
Спектакль "Хорошо. Очень!"
Сегодня, 19:00
Спектакль покажут 1 марта в "Приюте комедианта". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль представит пять комедийных рассказов Василия Шукшина. Герои просты, но каждого терзает проблема. 

К примеру, Глеб Капустин ждет встречи с кандидатом наук, чтобы доказать ему, что в деревне тоже есть "великие умы". Веня Зяблицкий поссорится с женой и тещей. Андрей Еринне знает, как сказать супруге, что потерял деньги. Старик Афанасий Дерябин занят написанием писем в райисполком с просьбами переименовать переулок, где он живет, в честь самого себя. 

Фото: пресс-служба "Приюта комедианта" 

