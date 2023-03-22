Спектакль "Хорошо. Очень!"

Спектакль покажут 27 декабря в "Приюте комедианта". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль представит пять комедийных рассказов Василия Шукшина. Герои просты, но каждого терзает неразрешимая проблема.

К примеру, Глеб Капустин ждет встречи с кандидатом наук, чтобы доказать ему, что в деревне тоже есть "великие умы". А Веня Зяблицкий поссорится с женой и тещей. Андрей Ерин не знает, как сказать супруге, что потерял деньги. Старик Афанасий Дерябин занят написанием писем в райисполком с просьбами переименовать переулок, где он живет, в честь самого себя.

Фото: пресс-служба "Приюта комедианта"