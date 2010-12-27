Спектакль "Гроза" в БДТ им. Г. А. Товстоногова

Один из ведущих режиссеров страны Андрей Могучего создал новое прочтение пьесы Александра Николаевича Островского.

Впервые за сто лет существования БДТ на сцене будет поставлена «Гроза» Островского. Такой подход был сделан, чтобы раскрыть новые грани знаменитой пьесы.

Актеры постарались воссоздать театр эпохи Островского, обращавшегося напрямую к публике, с громкими репликами и эмоциями. Композитор Александр Маноцков сумел органично совместить пьесу со звуками. Черные декорации Вера Мартыновой помогли создать ощущение темного царства, в которое попала героиня.

Адрес: Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, наб. Фонтанки, д. 65

Цена: от 300 рублей

Фото: bdt.spb.ru