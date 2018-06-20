Спектакль "Гроза" в БДТ им. Г. А. Товстоногова

На сцене БДТ будет поставлена "Гроза" Островского. Такой подход был сделан, чтобы раскрыть новые грани знаменитой пьесы.
Актеры постарались воссоздать театр эпохи Островского, обращавшегося напрямую к публике, с громкими репликами и эмоциями. Композитор Александр Маноцков сумел органично совместить пьесу со звуками. Черные декорации Вера Мартыновой помогли создать ощущение темного царства, в которое попала героиня.
Адрес: Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, наб. Фонтанки, д. 65
Цена: от 800 рублей
Фото: bdt.spb.ru
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