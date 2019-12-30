Спектакль "Грёзы любви, или Женитьба Бальзаминова"

Спектакль-исследование феномена слепой материнской любви, которая умеет не только оберегать, но и беспощадно разрушать. Известные пьесы Островского и один российский фильм рассмотрены современными постановщиками с иной стороны.
Избалованный мамин мальчик Миша Бальзаминов не приспособлен к жизни, с младенчества опекается женщинами и грезами. Вот и вырос таким инфантильным, женственным и не готовым быть ответственным за свои поступки. Миша становится отчасти "маленьким человеком", который почти никому не нужен. Открытый финал каждому зрителю даст свои выводы.
Цена: от 500 рублей
Место: театр "Мастерская", ул. Народная, 1
Фото: www.vteatrekozlov.net
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