Спектакль "Город. Женитьба. Гоголь"

Возрастное ограничение: 12+.

Режиссер Юрий Бутусов вместе с замечательными артистами сочинил щемящую петербургскую историю про одиночество, поиски счастья, несбыточность мечты. В этом спектакле город на Неве становится одним из главных действующих персонажей. На сцене прозвучат тексты из романа Ф. М. Достоевского "Идиот" и романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Кроме того, зрители смогут услышать стихотворение М. И. Цветаевой "Мы с Вами разные, как суша и вода...".

Главные роли в спектакле "Город. Женитьба. Гоголь" исполняют известные артисты России. Среди них Анна Ковальчук, Сергей Мигицко, Евгений Филатов и Александр Новиков.

Когда: 31 января в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru