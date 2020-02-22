В постановке прозвучат композиции Шуберта, Чайковского, Рубинштейна, Ростовского и Скрябина.

21 ноября в Государственной филармонии Петербурга для детей и юношества состоится спектакль "Горе от ума".

Автором постановки выступает А.С. Грибоедов. Всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе тесно связаны с игрой чувства его к Софье, раздраженного какой-то ложью в ее поступках, которую он и бьется разгадать до самого конца. Весь ум его и все силы уходят в эту борьбу: она и послужила поводом к тому "мильону терзаний", под влиянием которых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым роль, роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой и родилась вся комедия.

Спектакль предназначен для старшеклассников, молодёжи и взрослой публики.

Спектакль в двух действиях продлится 2 часа 40 минут (с антрактном)

Адрес: Большой Сампсониевский проспект, 79

Начало в 18:00

Фото: Peterburg2