Спектакль "Главный элемент"

Комедию "Главный элемент" покажут 23 сентября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Стартует спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Комедия по пьесе Наталии Мошиной "К звездам". По сюжету над Землей завис инопланетный корабль. Представители неизвестной цивилизации потребовали выдать им для исследования одного представителя человечества. Кто им станет: ученый, спортсмен, общественный деятель или генерал космических войск? Нет, героем оказывается офисный работник с неполным высшим образованием.

Абсурд, ирония и юмор, при этом философские вопросы. Режиссер предложит зрителю задуматься о смысле жизни, предназначении человека.

Фото: vk.com