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Спектакль "Главный элемент"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Главный элемент"

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Комедию "Главный элемент" покажут 23 сентября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Стартует спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Комедия по пьесе Наталии Мошиной "К звездам". По сюжету над Землей завис инопланетный корабль. Представители неизвестной цивилизации потребовали выдать им для исследования одного представителя человечества. Кто им станет: ученый, спортсмен, общественный деятель или генерал космических войск? Нет, героем оказывается офисный работник с неполным высшим образованием. 

Абсурд, ирония и юмор, при этом философские вопросы. Режиссер предложит зрителю задуматься о смысле жизни, предназначении человека. 

Фото: vk.com 

Теги: комедия, театр аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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