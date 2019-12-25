Спектакль "Гекатомба. Блокадный дневник"

Документальная мистерия (16+).

Документальную мистерию о блокадном Ленинграде ставили как сочетание драматической игры, театра кукол и объектов, пластики. Это, по мнению авторов спектакля, поможет современному зрителю глубоко и эмоционально осмыслить тяжелейшее для тысяч петербуржцев военное время.

Главным героем здесь становится город, увиденный глазами архитектора Льва Ильина. Взрослые и дети, известные и неизвестные люди всегда оставались на сцене своего города в самые тяжелые времена его существования.

Спектакль идет без антракта 1 час 30 минут.

Цена билетов: от 700 рублей

Место: Театр на Литейном, Литейный пр., 51

Фото: Театр на Литейном