Спектакль "Гекатомба. Блокадный дневник"

Документальную мистерию о блокадном Ленинграде ставили как сочетание драматической игры, театра кукол и объектов, пластики. Это, по мнению авторов спектакля, поможет современному зрителю глубоко и эмоционально осмыслить тяжелейшее для тысяч петербуржцев военное время.
Главным героем здесь становится город, увиденный глазами архитектора Льва Ильина. Взрослые и дети, известные и неизвестные люди всегда оставались на сцене своего города в самые тяжелые времена его существования.
Спектакль идет без антракта 1 час 30 минут.
Цена билетов: от 700 рублей
Место: Театр на Литейном, Литейный пр., 51
Фото: Театр на Литейном
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