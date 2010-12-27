Спектакль "Гамлет"

Возрастное ограничение: 18+.

Очередной театральный эксперимент Льва Додина о жизни принца Датского и его многочисленных коварных родственников вызовет интерес не только у театралов, но и критиков. В главной роли любимец публики Данила Козловский и актриса театра и кино Елизавета Боярская.

В этой постановке Додин не боится нарушать каноны. Он легко заменяет средневековые реалии современными гаджетами, смешивает тексты Шекспира и других великих драматургов. Благодаря этому его герои становятся более близкими и понятными зрителю. При этом режиссер не выбрасывает из пьесы основные вопросы, которые с еще большей остротой и болью звучат из уст главного героя.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: улица Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru