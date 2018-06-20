Возрастное ограничение: 12+.

Действие происходит в Москве накануне Олимпиады. Пока город замер в ожидании самого главного спортивного события, в столицу приезжают трое феноменов — людей с экстраординарными способностями. Один из них может видеть сквозь стены, другой передвигает предметы взглядом, а третий читает чужие мысли.

В пьесе Григория Горина есть тонкий юмор, удивительная простота и глубокое понимание человеческой природы. Спектакль "Феномены" поставлен режиссером Александром Синотовым, а главные роли в нем исполняют известные актеры, среди которых Андрей Федорцов, Андрей Носков и Оксана Базилевич.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru