Спектакль "Фальшивая нота"

Возрастное ограничение: 16+.

Всемирно известный режиссер, только что завершивший концерт в Женевской филармонии, недоволен оркестром, раздражен и раздосадован. В этот момент к нему в гримерку врывается странноватый восторженный поклонник и просит автограф. Встреча изменить жизнь каждого. Дуэль двух характеров, поединок двух личностей будут держать зрителей в напряжении до непредсказуемой детективной развязки.

В ролях: Артур Ваха и Семен Стругачев

Длительность: 1 час 40 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru