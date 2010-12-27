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Спектакль "Фальшивая нота"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Фальшивая нота"

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Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Фальшивая нота" поставлен по пьесе современного французского драматурга, режиссера и актера Дидье Карона.

Всемирно известный дирижер, только что завершивший концерт в Женевской филармонии, недоволен оркестром. В этот момент в гримерку врывается восторженный поклонник и просит автограф. Эта встреча меняет жизнь каждого. Зрители смогут увидеть на сцене дуэль характеров, а поединок двух совершенно разных личностей будет держать в напряжении до самого конца.

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: дидье карон, театр имени ленсовета, фальшивая нота
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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