Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Фальшивая нота" поставлен по пьесе современного французского драматурга, режиссера и актера Дидье Карона.

Всемирно известный дирижер, только что завершивший концерт в Женевской филармонии, недоволен оркестром. В этот момент в гримерку врывается восторженный поклонник и просит автограф. Эта встреча меняет жизнь каждого. Зрители смогут увидеть на сцене дуэль характеров, а поединок двух совершенно разных личностей будет держать в напряжении до самого конца.

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru