Спектакль "Если поженились, значит, жить придется!"

Возрастное ограничение: 18+.

С тех пор как мужчина и женщина стали жить вместе, появились семейные проблемы. Авторы спектакля предлагают взглянуть на них с комической, а может даже с гротесковой стороны.

В спектакле использовано два фарса. В одном – жена с тещей "пилят" мужа и доводят до отчаяния, в другом, наоборот, мужу наскучила "жена у корыта", и он решает завести шашни с молоденькой соседкой. Все эти ситуации стары, как мир. Но герои спектакля выходят из них весьма оригинальными способами.

Продолжительность: 2 часа 50 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com