Спектакль "Дядя Ваня"

Драму "Дядя Ваня" покажут 24 ноября во Дворце культуры "Выборгский". Начнется спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету главный герой Иван Войницкий к 47 годам понимает, что его жизнь прошла бессмысленно и отдана в жертву Серебрякову. Мужчина бунтует, пытается найти спасение в любви, однако время потеряно безвозвратно.

Режиссер постановки Сергей Безруков предлагает зрителям исследование драмы человеческой души, лишенной взаимной любви. Создатель заявил: "Я играю Войницкого, своего ровесника – ему, как и мне, 47 лет. Мне кажется, я придумал оригинальное решение этой пьесы, и надеюсь, что она зазвучит по-новому. "Дядя Ваня" – это история о потере веры: в себя, в людей, в жизнь. Но есть и другой пласт, не менее важный для меня. Здесь, как везде у Чехова – "пять пудов любви", но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая спасает и дает силы жить, – и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Мне кажется, в наше время этот разговор очень актуален и нужен".

Фото: artseason.ru