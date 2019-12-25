Спектакль "Два вечера в веселом доме"

Драма по мотивам повести Куприна "Яма".

В публичном доме живут проститутки. Они радуются и печалятся, дружат и враждуют, а еще ждут любви, которая все не приходит. За стенами публичного дома – тот же публичный дом, где еще больше насилия, лжи и разврата. Это история о тяжелой женской судьбе, поруганной женственности, рассказанная с болью, но и с нежностью. Ведь жизнь есть, и в ней найдется место для любви, дружбы и счастья.

Режиссёр – лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусства Григорий Козлов

Цена билетов: от 900 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная, 1

Фото: театр "Мастерская"