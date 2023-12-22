Спектакль "Дураки-дороги"

Драму покажут в Театре эстрады им. Аркадия Райкина 2 мая. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Насладитесь удивительной интерпретацией текста живого классика соц-арта Владимира Сорокина. Его произведения открывают простор для фантазий на сцене.

Наш край скоро отмечает юбилей. Губернатор мечтает устроить громкий праздник, чтобы гости из столицы удивились и похвалили его. Чиновники изо всех сил делают вид, что стараются для малой родины. На этом юбилее будет все: приедет модный режиссер из Прибалтики, пройдут съемки остросюжетного патриотического фильма, с песнями выступит на сцене и сам губернатор...

Сатирическое изображение персонажей позволит ярко раскрыть тему тщеславия, хитрости, любви к родной земле.

Фото: estrada.spb.ru (сайт)