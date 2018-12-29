Спектакль "Дом"

Возрастное ограничение: 12+.

В основе спектакля "Дом" — пьеса одного из самых известных современных российских драматургов Евгения Гришковца, которая была создана в соавторстве с молодой сценаристкой Анной Матисон.

Главный герой пьесы Игорь — врач, работающий в обычной районной поликлинике. У него есть любимая работа, семья и верные друзья. Осталось лишь осуществить единственную мечту — построить собственный дом. Последовавшие за этим решением события столкнут героя с трудностями, заставившими его полностью переосмыслить жизнь.

Когда: 24 января в 19:00.

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru